Virtus, l'epilogo Pro Patria è una ferita aperta. Fresco: «Con la Triestina vogliamo tornare a far punti e ritrovare continuità»

Dal ritiro pre partita di Trieste, senza gli indisponibili Danti e Amadio, c'è attesa per il match che vedrà impegnata la Virtus Verona al 'Nereo Rocco', stadio che rievoca il piacevole ricordo della vittoria nel primo turno dei playoff della scorsa stagione.

Il presidente allenatore Gigi Fresco, nel frattempo, riflette ancora sull'amara sconfitta rimediata contro la Pro Patria, sperando in un riscatto dei suoi nel turno infrasettimanale:

«Arriviamo da una partita che ci ha fatto male sul piano del risultato. Una gara in cui per 75 minuti loro non hanno fatto un'azione, e poi alla prima abbiamo preso gol. Il secondo lo conto anche poco, mancava un minuto alla fine ed eravamo tutti sbilanciati in avanti. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Se perdiamo così vuol dire che ci manca qualcosa. Quando non arriva il gol, vuol dire che manca un po' tutto. Contro la Triestina, avversaria di prima fascia, vogliamo immediatamente tornare a far punti e ritrovare continuità».

La sfida, valida per la 27^ giornata di campionato di Serie C, è in programma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 febbraio. Fischio d'inizio alle ore 14.30.