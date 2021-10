Virtus, finalmente! A Seregno la prima vittoria stagionale per i rossoblù

Virtus Verona, finalmente la tanto attesa vittoria.

A Seregno, al termine di una vera e propria battaglia, sono arrivati i primi tre punti della stagione: Pittarello apre, il raddoppio non arriva e allora Cocco impatta nella ripresa. Ma il rigore realizzato da Danti e il sigillo di Metlika concludono nel migliore dei modi una partita che termina sul punteggio di 1 a 3. Successo che dà fiducia alla formazione rossoblù, che domenica 24 ottobre sarà impegnata contro il Fiorenzuola al Gavagnin-Nocini.

Di seguito il video dell'intervista rilasciata nel post partita dal presidente-allenatore Fresco:

Questo, invece, il tabellino dettagliato dell'incontro:

SEREGNO - VIRTUS VERONA 1-3 (0-1)

Marcatori: 24’ p.t. Pittarello (V); 8’ s.t. Cocco (S), 22’ Danti (V) rig., 35’ Metlika (V).

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Scognamiglio (1’ s.t. Cocco), Rossi, Galeotafiore; St Clair (6’ s.t. Zoia), Signorile (1’ s.t. Mandorlini, 32’ s.t. Aga), Vitale, Jimenez, Valeau; Cernigoi, D'Andrea. A disp.: Lupu, Anelli, Gentile, Cortesi, Solcia, Alba, Finetti e Pani. All.: Mariani.

Virtus Verona (5-3-2): Giacomel; Mazzolo, Daffara, Cella, Munaretti (33’ s.t. Faedo), Zugaro (1’ s.t. Pinto); Metlika (38’ s.t. Danieli), Hallfredsson (14’ s.t. Danti), Lonardi; Arma (14’ s.t. Nalini), Pittarello. A disp.: Sibi, De Rigo, Vesentini, Tronchin, Carlevaris, Silvestri e Marchi. All.: Fresco.

Arbitro: Frascaro di Firenze.

Note: ammoniti Mariani (all. S), Scognamiglio (S), Vitale (S), Fumagalli (S), D’Andrea (S), Galeotafiore (S), Zugaro (V), Munaretti (V) e Pinto (V); espulsi Jimenez (S) al 16’ p.t. per somma di ammonizioni, Mariani (all. S) al 40’ p.t. per proteste ed Oliva (preparatore portieri S) al 18’ s.t. per proteste.