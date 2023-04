Virtus, pareggio con il Renate: ora la Juve come ultimo step prima dei playoff

La Virtus torna dal Meda con un punto, proiettando già la propria attenzione verso i playoff guadagnati dopo il successo con l'Albinoleffe: col Renate finisce infatti in parità.

Un epilogo giusto per quanto visto in campo, scaturito soprattutto per merito dei cambi attuati da entrambi gli allenatori a inizio ripresa, che hanno inciso in termini realizzativi. Al 5' del secondo tempo, infatti, è il subentrato Gomez su corner di Lonardi a trovare l'incornata vincente. Nel giro di pochi minuti, precisamente al 17', i padroni di casa agguantano però il pari: è un altro subentrato, Sorrentino, a beffare Sibi in uscita. Sul finale, dopo il palo clamoroso di Casarotto, l'occasionissima a tempo scaduto è dei locali, con Ghezzi che spara alto da ottima posizione.

Termina così per 1 a 1, con i rossoblù che scivolano così in settima posizione a 55 punti a 90' dal termine della stagione regolare. Sabato, 22 aprile, al Gavagnin-Nocini andrà in scena l'ultimo atto del campionato alle 17.30 contro la Juve Next Gen. Dal 30 aprile, poi, per gli uomini di Fresco sarà tempo di spareggi promozione.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

RENATE - VIRTUS VERONA 1-1 (0-0)

Reti: 5' st Gomez (V), 17' st Sorrentino (R)

Renate: Furlanetto, Angeli, Anastasia (12' st Sorrentino), Baldassin, Malotti (12' st Ghezzi), Possenti, Nelli (1' st Simonetti), Silva, Marano, Esposito (40' st Gavazzi), Artistico (1' st Nepi). All. Dossena

Virtus Verona: Sibi, Tronchin, Daffara, Ruggero, Lonardi, Kristoffersen (1' st Gomez), Faedo, Vesentini (17' pt Talarico), Casarotto (33' st Begheldo), Munaretti (39' st Manfrin), Fabbro (33' st Nalini). All. Fresco

Arbitro: Sacchi di Macerata