Virtus, pari con la Juventus Under 23: un altro punto che avvicina i play-off

Tutte e due hanno provato a vincere, ma alla fine si sono dovute accontentare di un pareggio.

Finisce in equilibrio la gara tra Virtus Verona e Juventus Under 23. I ragazzi di Zauli passano in vantaggio al 21' grazie al centrocampista argentino Barrenechea, che sfrutta al meglio il cross di Babieri giunto dalla corsia di destra. La risposta della formazione di Fresco arriva proprio all'ultimo minuto della prima frazione: Zigoni, servito da Danti, batte Israel in uscita. I bianconeri, rammaricati per il mancato raddoppio nel primo tempo, nella ripresa devono ringraziare il loro portiere per alcuni interventi provvidenziali a salvaguardia del risultato, che rimane così fisso sull'1 a 1.

Per la squadra di Borgo Venezia sarà ora decisiva la prossima sfida esterna contro l'Albinoleffe, in programma domenica (10 aprile): un eventuale successo potrebbe contemporaneamente dare la salvezza matematica e alimentare ulteriormente le speranze dei play-off.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - JUVENTUS UNDER 23 1-1 (1-1)

Reti: 21′ Barrenechea, 45′ Zigoni

Virtus Verona (3-5-2): Sibi, Mazzolo (60′ Zugaro), Cella, Munaretti (74′ Tronchin), Daffara, Danti (74′ Arma), Halfredsson, Pellacani, Nalini (74′ Danieli), Zigoni, Zarpellon (9′ Amadio). A disposizione: Giacomel, Bianchini, De Rigo, Priore, Vesentini, Silvestri, Marchi. All. Fresco.

Juventus Under 23 (4-3-1-2): Israel; Barbieri, Riccio, de Winter, Verduci; Zuelli (85′ Sersanti), Barrenechea (80′ Iocolano), Miretti; Soule; Brighenti (62′ Compagnon), Da Graca (85′ Cudrig). A disposizione: Raina, Siano, Leo, Sekulov, Leone, Paulumbo, Boloca, Cerri. All. Zauli.

Arbitro: Zanotti (Rimini)

Ammoniti: 27′ De Winter, 30′ Barrenechea, 42′ Zigoni, 77′ Arma, 82′ Riccio, 87′ Danieli