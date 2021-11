Virtus di carattere, altro pareggio stretto con la Feralpisalò: calci d'angolo determinanti

Allo stadio "Turina" termina in parità l'incontro tra Feralpisalò e Virtus Verona.

I rossoblù, nel corso del primo tempo, passano meritatamente in vantaggio al 41': gol di testa di Pellacani a finalizzare uno schema da angolo calciato da Metlika. Il terreno di gioco reso pesante dalla pioggia non aiuta i ventidue in campo, in difficoltà a gestire il gioco palla a terra. Nella ripresa la formazione veronese subisce la rete dell'1 a 1 a dieci minuti dalla fine, con Miracoli a segno sugli sviluppi di un corner. È comunque un punto che muove la classifica, giunto al termine di un'ottima gara giocata dai ragazzi di Fresco.

Queste le parole del presidente-tecnico nel post partita:

Di seguito, invece, il tabellino dettagliato del match:

FERALPISALÒ - VIRTUS VERONA 1-1 (0-1)

Reti: 42'pt Pellacani (V), 35'st Miracoli (F)

Feralpisalò (4-3-1-2): Liverani; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado (32'st Corradi); Hergheligiu, Carraro (25'st Guerra), Guidetti (1'st Balestrero); Di Molfetta (14'st Spagnoli); Luppi (25'st Brogni), Miracoli. A disposizione: Porro, Righetti, Cristini, Verzeletti, Zanini, Damonte. All. Vecchi.

Virtus Verona (3-5-2): Giacomel; Cella, Daffara, Pellacani; Amadio (37'st Mazzolo), Hallfredsson, Metlika (23'st Danieli), Lonardi, Zugaro; Marchi (37'st Priore), Pittarello. A disposizione: Mazzei, Danti, Vesentini, Tronchin, Carlevaris, Pinto, Silvestri. All. Fresco.

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze. Assistenti: Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore e Franco Iacovacci di Latina. Quarto ufficiale: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Ammoniti: Metlika (V), Hallfredsson (V), Marchi (V), Daffara (V)