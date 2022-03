Virtus, morale risollevato dopo il colpo Lecco. L'invito di Fresco: «Diamo continuità ai risultati»

Il patron e tecnico rossoblù carica la sua squadra per il turno infrasettimanale, match nel quale mancherà per squalifica il capitano Danti: «Il Trento ha qualità, come ha dimostrato nella partita dell'andata al Gavagnin»