Virtus, rossoblù raggiunti sul finale dal Lecco: è un punto che va stretto

Un finale beffardo, ma anche strano, che lascia la Virtus con l'amaro in bocca.

Anche se Fresco avrebbe firmato per il pari alla vigilia, torna dalla trasferta di Lecco consapevole di aver perso una bella occasione da tre punti.

Finisce 2 a 2 al Rigamonti-Ceppi, dove succede tutto nella ripresa: Mazzolo va giù in area e l'arbitro decreta il rigore che Danti trasforma al 2'. Il pari arriva al 16' con una sassata dalla distanza di Karja, entrato da poco. Rossoblù ancora avanti poco dopo: gioia personale per Faedo che, al 22', ribatte in porta un miracolo di Pissardo su Pittarello. Al 35' il gol, a dir poco rocambolesco, da parte di Morosini, che ristabilisce una parità, alla fine risultata definitiva, a dieci minuti dal termine.

LECCO - VIRTUS VERONA 2-2 (0-0)

Reti: 2'st Danti (rig.), 15'st Kraja, 21'st Faedo, 35'st Morosini

LECCO: Pissardo, Celjak, Enrici, Galli (6'st Kraja), Lora, Ganz (6'st Mastroianni), Battistini, Iocolano, Merli Sala, Masini, Buso (6'st Morosini). A disposizione: Ndiaye, Lakti, Petrovic, Purro, Di Munno, Reda, Bia, Sparandeo, Tordini. All. Zironelli

VIRTUS VERONA: Giacomel; Mazzolo (28'st Danieli), Cella, Pellacani, Faedo, Daffara; Metlika, Lonardi, Danti (20'st Amadio); Marchi (20'st Nalini), Pittarello. A disposizione: Sibi, De Rigo, Arma, Priore, Vesentini, Tronchin, Carlevaris, Pinto, Zugaro. All. Fresco

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia (Giuggioli - D'Ilario - Dasso)

Ammoniti: Metlika; Galli, Kraja.