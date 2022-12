Virtus, l'anno si chiude nel migliore dei modi: a Lecco porta inviolata e altro punto guadagnato

Rossoblù ancora imbattuti nell'ultimo appuntamento del 2022: allo stadio Rigamonti-Ceppi finisce in parità e senza reti, con la difesa di Giacomel e compagni che non subisce gol in trasferta da cinque partite di fila