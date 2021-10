Virtus, con il Lecco l'obiettivo è allungare la striscia positiva. Fresco: «Hallfredsson non ci sarà»

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Lecco

La Virtus Verona ha l'obiettivo di allungare la striscia positiva, dopo il bis di vittorie ottenuto contro Seregno e Fiorenzuola.

Sulle rive del lago di Lecco, domani, 31 ottobre, i rossoblù scenderanno in campo alle ore 17.30. Non ci sarà Emil Halfredsson, fermato ai box da un problema muscolare, come riportato sul sito ufficiale del Club.

Così il presidente allenatore Luigi Fresco prima della partenza:

«Emil non viene con noi. Abbiamo deciso di tenerlo a riposo per evitare guai peggiori. È arrivato a corto di condizione e da quel momento ha sempre giocato. Anche tre partite consecutive in una settimana. Ha accusato un affaticamento e così abbiamo deciso di tenerlo fuori, convinti di poterlo riavere al meglio martedì alla ripresa.

Che partita sarà a Lecco? Affrontiamo una squadra forte, che ha ottime individualità e poi un grande allenatore come Mauro Zironelli che sa far giocare sempre bene le sue squadre. Purtroppo nei confronti con lui o quasi sempre perso, forse è arrivato il momento di invertire la rotta.

Capitolo formazione? Detto di Hallfredsson, non partono neanche Munaretti, Acampora, Zarpellon ed il portiere Bragantini. Le soluzioni comunque non ci mancano».