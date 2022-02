Virtus ko contro la Pro Vercelli: terza sconfitta consecutiva per i rossoblù

Come per il Legnago, è arrivata la terza sconfitta consecutiva per la Virtus Verona.

I rossoblù cadono di misura nella trasferta di Vercelli, puniti sull'unica vera disattenzione di giornata: il gol partita arriva al 53' con Della Morte, lesto nello sfruttare un rimpallo per bucare Giacomel. Tanti i rammarici per la squadra di Fresco, che rimpiange le occasioni non capitalizzate, tra cui anche la traversa colpita da Marchi. Ma, soprattutto, la formazione di Borgo Venezia punta il dito contro le decisioni dell'arbitro, colpevolizzato di aver negato un rigore per fallo su Pellacani. Il momento è difficile, considerando anche la difficoltà della prossima sfida: mercoledì, 9 febbraio, al Gavagnin Nocini arriva la capolista Südtirol.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

PRO VERCELLI - VIRTUS VERONA 1-0 (0-0)

Gol: 53′ Della Morte (PV)

Pro Vercelli: Rizzo M., Auriletto, Minelli, Cristini; Bruzzaniti (dal 72′ Iezzi), Emmanuello, Vitale (dall’86’ Belardinelli), Crialese; Della Morte (dal 63′ Rolando), Bunino (dal 63′ Comi), Panico (dal 72′ Gatto). A disposizione: Gelmi, Jocic, Louati, Clemente, Macchioni, Secondo. All. Lerda.

Virtus Verona: Giacomel; Amadio, Cella, Pellacani, Munaretti (dall’82’ Silvestri); Lonardi (dall’82’ Zigoni), Hallfredsson, Metlika (dal 70′ Manfrin); Zarpellon; Danti (dal 18′ Priore), Arma (dal 70′ Marchi). A disposizione: Bragantini, Mazzolo, Danieli, Vesentini, Tronchin, Faedo, Zugaro. All. Fresco.

Arbitro: Sig. William Villa di Rimini

Ammoniti: Cella (VV), Cristini (PV), Panico (PV), Crialese (PV), Rolando (PV)