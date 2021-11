Virtus, è ora dell'esame Juventus. Fresco: «Affrontiamo giovani forti, sarà uno stimolo in più. La vittoria col Mantova ha alzato il morale»

È ora dell'esame Juventus U23 per la Virtus Verona.

Partita di fascino per i rossoblù, che scenderanno in campo oggi, domenica 28 novembre, alle 17.30 allo stadio Moccagatta di Alessandria. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su SkySport al canale 251.

Queste le parole del presidente allenatore Gigi Fresco alla vigilia del match, riportate sul sito ufficiale del Club:

«Affrontare la Juventus rappresenta uno stimolo in più per noi. Uno dei ragazzi dell'Under 23 (De Winter) in settimana è stato convocato in Champions League. Si parla benissimo di questi giovani, sarà una partita molto difficile ma l'affronteremo col piglio giusto. Siamo fiduciosi, la vittoria con il Mantova ha alzato il morale del gruppo. In settimana ci siamo allenati molto bene, recuperiamo anche Hallfredsson che parte con noi. Emil ha lamentato un problemino muscolare mercoledì, ma per fortuna l'ecografia ha scongiurato problemi. Gli assenti sono gli stessi di domenica scorsa, ovvero Zarpellon, Munaretti, Acampora, De Rigo e Bragantini. Formazione? Valutiamo come al solito fino all'ultimo qualche avvicendamento, ma non sarà molto diversa da quella che ha vinto contro il Mantova».