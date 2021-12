Virtus, al Gavagnin Nocini è big match con il Padova. Fresco: «Avremo di fronte una corazzata, ci teniamo a fare bene»

In casa Virtus Verona c'è voglia di finire bene l'anno.

La speranza dei rossoblù è quella di chiudere il 2021 con un altro risultato positivo, puntando sull'entusiasmo nonostante l'avversario di alto rango che si troveranno di fronte. Domani, sabato 18 dicembre (ore 14.30), allo stadio Gavagnin Nocini sarà infatti sfida elettrizzante contro il quotato Padova. Un match che, alla luce del rinvio al 2 febbraio della partita prevista contro il Südtirol, rappresenterà il saluto al 2021 della squadra di Gigi Fresco, che ha parlato così alla vigilia dell'incontro:

«Ci teniamo a fare bene, per una serie di motivi. Siamo in fiducia, vogliamo allungare la striscia positiva di risultati. Avremo di fronte una corazzata come il Padova. Le partite contro di loro non sono mai banali, hanno sempre offerto grande spettacolo al numeroso pubblico accorso al Gavagnin Nocini. Proveremo a difendere il sesto posto in classifica ed a chiudere l'anno con un altro risultato positivo. Ultima, e sarebbe una chicca, con una vittoria miglioreremmo il ruolino del girone d'andata dello scorso campionato (26 punti) che si è concluso come tutti sappiamo. Sarebbe il massimo. Formazione? La migliore. Abbiamo recuperato anche Zarpellon, a questo punto siamo al gran completo. Qualcuno non è al cento per cento della condizione ma partite come questa regalano grossi stimoli. Tutti vorrebbero giocarle. Per quanto riguarda la formazione, faremo come sempre alcune valutazioni dell'ultima ora. Il modulo 3-5-2 in questo momento ci sta dando ampie garanzie oltre a quell'equilibrio che ci è mancato all'inizio dell'anno. Dobbiamo continuare così».