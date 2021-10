Virtus, Fresco avverte i suoi: «Col Seregno sfida difficile. Mancata vittoria? Questione psicologica»

Seconda trasferta consecutiva in appena tre giorni per la Virtus Verona.

Alle 18 di oggi, 20 ottobre, la squadra rossoblù sarà infatti di scena a Seregno. Una sfida che, come riportato sul sito ufficiale del Club, è stata presentata così dal presidente-allenatore Luigi Fresco:

«Sarà un'altra partita difficile. Affrontiamo un avversario forte, che in classifica ha meno punti di quanti ne meriterebbe. Domenica avevo predicato attenzione ed in una delle poche occasioni in cui non lo siamo stati, abbiamo subito gol. Domani dovremo fare sicuramente qualcosa di più e meglio se vogliamo tornare a casa con un risultato positivo.

Pareggio con la Giana? Avremmo meritato la vittoria, ma ancora una volta ci è mancato qualcosa per raggiungerla. Dobbiamo alzare il livello, è una questione psicologica più che tecnica. Dobbiamo essere più squadra, sono certo che presto lo diventeremo. In questo contesto una vittoria ci aiuterebbe tantissimo anche sotto il profilo della fiducia e dell'autostima.

Formazione? Gli indisponibili di domenica restano tali (Amadio, Pellacani, Priore). A loro si aggiunge Zarpellon uscito malconcio dalla gara con la Giana. Faremo qualche avvicendamento, è fisiologico giocando ogni tre giorni. Hallfredsson ha dato sostanza, Nalini nei venti minuti in cui è stato in campo ha fatto vedere le enormi qualità di cui è dotato. Peccato per l'occasione nel finale, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, non siamo neanche troppo fortunati in questo momento».