Virtus, Fresco punta l'inversione di tendenza: «A Salò meritavamo la vittoria, ci riproveremo col Mantova»

La Virtus colleziona pareggi che stanno stretti, e così Gigi Fresco spinge i suoi a cercare con più insistenza la conquista del bottino pieno.

Come riportato sul sito ufficiale del Club rossoblù, il presidente e tecnico lo aveva detto già dopo la partita di Salò, sotto la pioggia incessante: « Meritavamo la vittoria, ci riproveremo contro il Mantova. Tre punti per fare un saltino in avanti » . Lo ha ribadito anche nell'immediata vigilia del match interno contro i virgiliani. « Contro Lecco, Trento e Feralpisalò meritavamo molto di più di quanto ottenuto , ma la Serie C è questa, basta un minimo dettaglio per fare la differenza. Domenica a Salò abbiamo subito gol nell'unico calcio d'angolo degli avversari. In questo momento sta girando così, tra l'altro come già successo a Lecco abbiamo subito gol nei minuti finali. Dobbiamo essere bravi noi ad invertire la tendenza » .