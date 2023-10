La Virtus frena col Novara: ai rossoblù non basta lo squillo di Casarotto

La Virtus si ferma al pareggio contro il Novara, nonostante le ottime iniziative proposte soprattutto nella ripresa.

Ad aprire le marcature sono gli ospiti, a segno al 7' sul cross di Boccia, con Rossetti puntuale nell'incornata di testa. La replica rossoblù, tuttavia, non si fa attendere troppo: al 20' Casarotto si fa trovare pronto, scaricando un preciso e potente destro su una ribattuta maturata da calcio d'angolo. Nella ripresa non si registra nessun altro acuto, e finisce così 1 a 1 al Gavagnin Nocini. Per gli uomini di Fresco il prossimo appuntamento è fissato martedì, 3 ottobre, sempre in casa per la sfida di Coppa Italia Serie C contro la Triestina.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA - NOVARA 1-1 (1-1)

Reti: 7' pt Rossetti (N), 20' pt Casarotto (V)

Virtus Verona (4-3-1-2): Sibi; Mazzolo (1’ st Ruggero), Cabianca, Faedo, Manfrin; Demirovic (31’ st Toffanin), Metlika, Zarpellon (31’st Daffara); Danti; Gomez, Casarotto. Allenatore: Fresco

Novara (4-3-1-2): Desjardins; Caradonna (23’ st Gerbino), Bertoncini, Scaringi, Boccia; Di Munno (23’ st Speranza), Bagatti, Calcagni; Donadio; Rossetti, Scappini (35’ st Corti). Allenatore: Buzzegoli

Arbitro: Zanotti di Rimini (Decorato e Abbinante, quarto uomo Matina)

Note: ammoniti Mazzolo, Di Munno, Bonaccorsi (dalla panchina), Bagatti, Boccia, Donadio