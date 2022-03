Virtus sorpassata: il Fiorenzuola vince di misura lo scontro diretto

Era una sfida di crocevia importante su entrambi i fronti, per Fiorenzuola e Virtus, impegnate con le unghie e con i denti nella lotta per la risalita.

Al termine del match valido per la 30^ giornata del girone A di campionato di Serie C, i rossoblù di Fresco sono usciti sconfitti dallo scontro diretto della trasferta piacentina, venendo così scavalcati in classifica proprio dai padroni di casa.

Squadra locale che prova a fare la partita nella prima mezz'ora di gioco, con la formazione di Fresco a cercare perlopiù di arginare le avanzate offensive. Gli ospiti si rendono attivi in un'azione di ripartenza al 37': Lonardi innesca Priore, ma con un efficace intervento difensivo nell'area piccola Danovaro sventa il pericolo. Al 44' Sartore, lanciato in velocità, viene steso in area di rigore da Pellecani: l'arbitro Pezzopane assegna calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Mastroianni, che però calcia alto sopra la traversa della porta di Giacomel. Sul finire della prima frazione si rende protagonista Battaiola, provvidenziale nella respinta sul tiro dal limite di Nalini e poi, sulla ribattuta, sul tap-in di Marchi. Al 54' Ferri calcia una punizione violenta, sulla quale Giacomel pasticcia e non trattiene: 1 a 0 e vantaggio pesante per la squadra di Tabbiani. La Virtus va vicina al pareggio al 67', dopo una brutta palla persa da Fiorini nella propria trequarti. Lonardi serve ancora Priore, ma quest'ultimo spara alto da buona posizione. Agli sgoccioli Mamona crossa per Piccinini, che solo davanti a Giacomel si fa ipnotizzare. Successivamente, il subentrato Giani appoggia per Bruschi, che sterza e colpisce dalla sua mattonella a botta sicura, ma Giacomel si esalta e mette il pallone a lato.

Finisce così 1 a 0 per il Fiorenzuola, con i rossoneri che ottengono la seconda vittoria consecutiva in campionato per la prima volta in stagione, mentre la truppa di Borgo Venezia non riesce a ripetere la prestazione da tre punti messa in scena col Seregno.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

FIORENZUOLA - VIRTUS VERONA 1-0 (0-0)

Rete: 54’ Ferri (F)

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Ferri; Piccinini (83’ Oneto); Stronati; Sartore (73’ Bruschi); Nelli (22’ Fiorini); Cavalli; Mamona (83’ Giani); Guglieri ©; Mastroianni (73’ Arrondini); Danovaro. A disposizione: Burigana; Dimarco; Ghisolfi; Zunno, Gerace; Varoli; Fracassini. All. Tabbiani

Virtus Verona: Giacomel; Daffara (83’ Silvestri); Danieli (68’ Amadio); Priore (68’ Zigoni); Hallfredsson; Lonardi; Pellacani ©; Faedo; Nalini; Marchi (68’ Danti); Zarpellon (33’ Zugaro). A disposizione: Sibi; Mazzolo; Munaretti; De Rigo; Arma; Manfrin; Vesentini. All. Fresco.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila – Assistenti: Galimberti – Sicurello di Seregno – IV Ufficiale: Gasperotti

Note: Al 44' calcio di rigore fallito da Mastroianni (F)

Ammoniti: Danieli (V); Hallfredsson (V); Ferri (F); Pellecani (V); Stronati (F); Tabbiani (F).