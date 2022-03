Virtus, con la FeralpiSalò prova di buona salute. Fresco: «La partita di Mantova importante per play-off e salvezza»

La Virtus oscilla tra play-off e salvezza.

I rossoblù puntano innazittutto a chiudere la pratica per evitare la retrocessione, raggiungendo la fatidica soglia dei 40 punti. La prima chance si presenterà in una difficile trasferta, quella sul campo del Mantova. Una partita che non vedrà sulla panchina della squadra di Borgo Venezia Gigi Fresco, che dovrà scontare un turno di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo per espressioni blasfeme.

Dopo la vittoria di spessore conquistata con la Feralpisalò, il presidente allenatore ha parlato così alla vigilia della sfida esterna che si disputerà domani, sabato 26 marzo, alle 17.30 allo Stadio Martelli:

«La partita di Mantova è importante sia per un piazzamento nella griglia play-off, ma soprattutto perché mette in palio altri punti preziosi nella ricorsa alla salvezza. Ripartiamo dall'ottima prestazione di domenica contro la FeralpiSalò. È stata una prova che ha certificato il buon momento che la squadra sta vivendo».