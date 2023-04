Virtus beffata sul finale: la Pro Sesto passa al 90'

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Pro Sesto

Dopo un filone positivo che durava da dodici gare, la Virtus cade a Sesto San Giovanni.

Allo stadio 'Breda', infatti, i rossoblù escono sconfitti di misura contro la Pro Sesto, che strappa i tre punti grazie a un gol maturato sul finale di match.

Una sfida sbloccata dal vantaggio del 32', con Bianco rapido a inserirsi sul tiro di Capelli sporcato da un difensore e deviare in rete. Nella ripresa, più precisamente al 55', si registra invece il pareggio degli uomini di Fresco: Faedo incorna con precisione a fil di palo un traversone giunto da calcio d'angolo. Il colpo del ko arriva però al novantesimo, gelando e beffando la Virtus: la firma è del subentrato Gerbi, lesto nel controllare un cross e girare la palla in porta sotto l'incrocio dei pali. La Pro Sesto s'impone così per 2 a 1.

Per i rossoblù, ora, il prossimo appunntamento è fissato sabato, 8 aprile, al Gavagnin-Nocini per la sfida pre-pasquale con l'Albinoleffe.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PRO SESTO - VIRTUS VERONA 2-1 (1-0)

Marcatori: 32’ Bianco, 55’ Faedo, 90’ Gerbi

PRO SESTO: Del Frate; Giubilato, Suagher (dal 74’ Marzupio), Toninelli; Radaelli (dall’82’ Maurizii), Corradi, Gattoni (dall’82’ Marchesi), Capelli; Bianco (dall’82’ Sala), Sgarbi, D’Amico (dal 21’ Gerbi). A disp.: Botti, Santarelli, Moretti, Della Giovanna, Vaglica, Ferrero, Boscolo Chio, Wieser, Capogna. All.: Fabio Castellazzi

VIRTUS VERONA: Giacomel; Faedo, Cella, Ruggero (dal 46’ Vesentini); Daffara, Tronchin (dal 79’ Fabbro), Lonardi, Manfrin; Danti (dal 67’ Nalini); Gomez (dal 67’ Talarico), Casarotto (dall’87’ Kristoffersen). A disp.: Sibi, Freddi, Munaretti, Mazzolo, Cellai, Santi, Begheldo, Turra, Priore. All.: Gigi Fresco

Arbitro: Matteo Centi della Sezione AIA di Terni

Note. Ammoniti: Ruggero, Gerbi, Corradi, Marchesi, Maurizii, Sgarbi