Villafranca, ufficiali gli arrivi di Xeka e Stanghellini

Sono ufficiali i primi due arrivi del Villafranca, pronto a disputare il campionato di Serie D dopo la recente promozione dall'Eccellenza.

Il Club blaugrana, attraverso i propri canali, ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alex Xeka ed Edoardo Stanghellini.

Xeka è un giovane attaccante, classe 2002, proveniente dalla compagine mantovana della Governolese. Stanghellini, invece, è un difensore centrale '97 che arriva dal Vigasio dopo aver già militato in D con le trentine Levico Terme e Dro Alto Garda.

Novità anche sul mercato in uscita: Franco Ballarini, "eroe" del triangolare post-season, ha salutato tramite i suoi profili social la formazione dell'ex mister Paolo Corghi, affidata ora a Filippo Damini. Questo il contenuto del post pubblicato dall'esperto centravanti: «Ringrazio di cuore i miei compagni di squadra per le emozioni che mi hanno fatto provare quest'anno. Ringrazio la società per aver creduto in me SEMPRE facendomi sentire come a CASA. In bocca al lupo per la prossima stagione».