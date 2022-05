Villafranca, parte il triangolare per il salto in Serie D: si comincia col Portogruaro

Dopo aver vinto il campionato nel girone A di Eccellenza, il Villafranca si giocherà l'accesso in Serie D tramite una fase finale davvero agguerrita.

Il triangolare di promozione prevede infatti le sfide con Giorgione e Portogruaro, le due squadre trionfatrici dei raggruppamenti B e C. Domenica scorsa, 1° maggio, il Portogruaro è stato sconfitto in casa dal Giorgione nel match valido per la prima giornata, turno in cui i blaugrana hanno riposato. La squadra di Corghi ora è pronta per la partita d'esordio: domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 16.30, il Villafranca ospiterà il Portogruaro al "Comunale".

Di seguito il calendario delle gare del raggruppamento in programma per la squadra veronese:

2^ giornata, mercoledì 4 maggio ore 16.30

Villafranca Veronese - Portogruaro

3^ giornata, domenica 8 maggio ore 16.30

Giorgione - Villafranca Veronese

5^ giornata, domenica 15 maggio ore 16.30

Portogruaro - Villafranca Veronese