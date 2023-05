Il Villafranca saluta la Serie D: la cinquina del Montecchio Maggiore sancisce la retrocessione

Verdetto senza appello quello dei playout del girone C di Serie D: il Montecchio conquista la salvezza, mentre per il Villafranca la stagione si chiude con l'amaro epilogo della retrocessione.

Un duro finale per i ragazzi di mister Manuel Spinale, subentrato in corsa a Filippo Damini, specchio di un'annata davvero difficile per i blaugrana.

I vicentini sbloccano il risultato al 24': su angolo battuto dalla destra, Djuric gira e Ballato riesce solo a toccare il pallone che termina in rete. Il Villafranca prova a reagire ma è anche sfortunato, colpendo una traversa con Amoh sugli sviluppi di un corner. Al 35' l'ex Strada trova il raddoppio con una splendida conclusione dalla distanza che pesca l'incrocio dei pali, e così si va al riposo con il Montecchio avanti 2 a 0. Nella ripresa il Villafranca avrebbe subito l'occasione per accorciare le distanze con un rigore conquistato da Ciuffo: dal dischetto Boccalari si fa però ipnotizzare da Segantini, fallendo il quarto dei sei penalty concessi ai veronesi nel corso della stagione. Spinale prova allora a scuotere una situazione sempre più compromessa con gli ingressi di Leveh e Martone, ma a segnare è ancora il Montecchio con Djuric che si presenta a tu-per-tu con Ballato e firma la doppietta personale. Il copione è presto scritto: Strada prima e Djuric di nuovo poi fissano lo score sul definitivo 5 a 0, con il Villafranca che chiude in nove per le espulsioni di Ciuffo per fallo intenzionale e Marchetti per proteste.

Al triplice fischio è una cinquina dolorosa che condanna il Villafranca al ritorno in Eccellenza, dopo la promozione acquisita solamente un anno fa.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

MONTECCHIO MAGGIORE - VILLAFRANCA VERONESE 5-0 (2-0)

Reti: 24’ pt Djuric, 35’ pt Strada, 20’ st Djuric, 27’ st Strada, 37’ st Djuric



Montecchio Maggiore (4-3-3): Segantini, Crestani (45’ st De Melo), Rocco, Zanella (41’ st Equizi), Seno, Burato, De Rigo (19’ st Sarli), Djuric (41’ st Affolati), Borgo, Strada (36’ st Pegoraro), Visinoni. A disposizione: Petre, Favero, Petuzzi, Gulic. Allenatore: Coppola Federico.



Villafranca Veronese (4-3-3): Ballato, Tosi F. (21’ st Martone), Amoh, Fanini, Stanghellini, Tosi C. (44’ pt Dal Cortivo), Vetere (21’ st Mazzi), Fornari (10’ st Leveh), Ciuffo, Boccalari (37’ st Menolli), Marchetti. A disposizione: Spezia, Cordioli, Xeka, Malavasi. Allenatore: Spinale Manuel.



Arbitro: Cappai di Cagliari; assistenti Spatrisano di Cesena e Granata di Viterbo.



Note: mille spettatori circa; ammoniti: Zanella (M), Fornari (V), Stanghellini (V), Crestani (M), Vetere (V); espulsi Ciuffo (V) per condotta antisportiva e Marchetti (V) per proteste.