Villafranca, un punto nel recupero con l'Union Clodiense

Pareggio a porte inviolate tra Union Clodiense e Villafranca, in un match che termina dunque così come era ripreso.

Allo stadio 'Aldo e Dino Ballarin' di Chioggia, infatti, il recupero della 25^ giornata del campionato di Serie D, è ripartito infatti dallo 0 a 0 e dal 12' della prima frazione di gioco, minuto al quale il match dello scorso 26 febbraio era stato sospeso per via delle forti raffiche di vento che avevano colpito la laguna veneziana.

In un primo tempo sostanzialmente bloccato, sono i padroni di casa a provare a fare maggiormente la partita, con il Villafranca che però si chiude bene, facendosi anche vedere sulle palle inattive come al 30', quando i ragazzi di Spinale protestano vanamente in area per un presunto tocco di mano di un difensore locale non ravvisato dal direttore di gara. Nel frattempo fioccano i cartellini gialli tra i locali per Marocco, Tinazzi e Munaretto da una parte, e Tosi dall'altra con il primo tempo che va in archivio dopo un minuto di recupero.

La ripresa segue il canovaccio dei primi 33 (e non 45) minuti, con la squadra di Andreucci che esercita un possesso improduttivo. Al 60', sugli sviluppi di un calcio di punizione, Fornari salta di testa trovando la mano di Tinazzi, e questa volta l'arbitro Liotta indica il dischetto espellendo anche il classe 2002 per somma di ammonizioni. Dagli undici metri si presenta Stanghellini, che apre il piatto destro con una conclusione a mezza altezza che Zecchin riesce a neutralizzare. Fallita la ghiotta occasione, il Villafranca non si perde d'animo e prende in mano le redini del gioco sfruttando l'uomo in più. Al triplice fischio il punteggio resta inviariato, con un punto per la squadra di Spinale utile a prolungare la serie positiva in vista del nuovo scontro salvezza in casa del Montecchio.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

UNION CLODIENSE CHIOGGIA SOTTOMARINA - VILLAFRANCA 0-0



Union Clodiense Chioggia (4-4-2): Zecchin, Marocco (38’ st Nalesso), Tinazzi, Serena R., Munaretto (C), Calcagnotto, Serena F., Vecchione (12’ st Aliu), Padovan (18’ st Gning), Calabrese (26’ st Tognoni), Issa (12’ st Duse). A disposizione: Bragato, Cuomo, Rossi. Allenatore: Andreucci Antonio.



Villafranca (4-2-3-1): Spezia, Mazzi, Tosi F., Menolli (32’ st Cordioli), Stanghellini, Tosi C., Vetere (47’ st Gardini), Fornari (C), Ciuffo (32’ st Martone), Boccalari, Marchetti (24’ st Leveh). A disposizione: Mignolli, Dal Cortivo, Amoh, Fanini, Cannoletta. Allenatore: Spinale Manuel.



Arbitro: Liotta di Castellamare di Stabia;

Assistenti: Macchi di Gallarate e Cossovich di Varese.



Note: ammoniti Marocco (U), Tinazzi (U), Munaretto (U), Tosi C. (V), Mazzi (V); espulso Tinazzi (U) per somma di ammonizioni.