Villafranca, primo passo verso la Serie D: battuto il Portogruaro

Buona la prima per il Villafranca, che inizia il proprio percorso di lotta alla promozione con un'importante vittoria.

All'esordio nelle fasi finali di Eccellenza, gli uomini di mister Corghi si sono imposti 1 a 0 sul Portogruaro. Il match, valido per la 2^ giornata del triangolare che stabilirà le due squadre che saliranno in Serie D, è stato giocato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 maggio, al "Comunale" di Villafranca. Dopo aver riposato al primo turno, i blaugrana hanno superato i veneziani grazie al gol partita segnato da Ballarini nel corso della ripresa, sciupando inoltre la possibilità di raddoppiare con un calcio di rigore fallito nel finale dal subentrato Chinellato.

La formazione veronese ha così agganciato a tre punti in vetta il Giorgione, vittorioso proprio con il Portogruaro (ancora fermo a zero) nell'ultima uscita, che verrà affrontato nella 3^ giornata di andata in programma domenica, 8 maggio, alle ore 16.30 al "Comunale" di Castelfranco Veneto (TV). Si ricorda che, in caso di parità di punteggio al termine dello svolgimento dei triangolari, per decretare la vincente si procederà alla compilazione della classifica avulsa. Le prime due classificate saranno promosse direttamente in Serie D, la terza accederà invece agli spareggi nazionali insieme alla prima classificata del girone play-off fra le squadre che hanno concluso la stagione regolare al secondo posto.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VILLAFRANCA VERONESE - PORTOGRUARO 1-0 (0-0)

Reti: 22' st Ballarini (V)

Villafranca Veronese: Anderloni, Gardini, Amoh, Abbate, Cecco, Maccarone, Cibin, Fornari, Ballarini, Cordioli, Marchetti. A disposizione: Adami, Cannoletta, Cestaro, Chinellato, Cudjoe, Malavasi, Pizzini, Quagiotto, Tomè. Allenatore: Corghi.

Portogruaro: Bravin, Cofini, Zamuner, Franzin, D'Odorico, Basso, Franceschini, Favret, Alcantara, Sestu, Burigotto. A disposizione: Bavena, Sandoletti, Girardi, Danieli, De Pin, Franceschetto, Facca, Lirussi, Costa. Allenatore: Conte.

Arbitro: Meta di Vicenza.

Assistenti: Colucci di Padova e Rossetto di Schio.