Villafranca, esonerato Damini: al suo posto scelto Spinale

Cambio in panchina per il Villafranca.

Dopo la quarta sconfitta consecutiva nel girone C di Serie D, maturata contro il Montecchio Maggiore, la società blaugrana ha sollevato dall'incarico l'ex Sona Filippo Damini, ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli il meglio per il futuro. Contestualmente, la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Manuel Spinale, classe 1978, in passato mister di Vigasio e Arzignano Valchiampo.

In virtù degli ultimi risultati negativi ottenuti, il Villafranca è scivolato al quartultimo posto in classifica con un bilancio di 12 punti in 12 partite. Nel prossimo turno in programma domenica, 27 novembre, farà visita all'Adriese.