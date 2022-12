Vigasio, altro scossone in panchina: ufficiale Damini al posto dell'esonerato Bentivoglio

Il Vigasio cambia ancora.

Dopo aver dato notizia di aver sollevato dall'incarico Simone Bentivoglio dal ruolo di allenatore della Prima Squadra, la società del presidente Cristian Zaffani ha già ufficializzato l'arrivo di mister Filippo Damini. L'allenatore ex Sona, che di recente ha interrotto la sua avventura alla guida del Villafranca, prenderà dunque il posto di Bentivoglio, che a inizio ottobre aveva a sua volta sostituito il tecnico Manuel Spinale, anche lui esonerato, oggi passato al timone proprio del Villafranca.

Il nuovo mister biancazzurro debutterà domenica, 18 dicembre, a Pozzonovo, cercando di risollevare le sorti della formazione militante nel girone A di Eccellenza, al momento in quattordicesima posizione a quota 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte) e in piena zona calda di chi lotta per la permanenza nella categoria.