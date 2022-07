Vigasio, Zanella si aggiunge ai riconfermati

Continuano le riconferme in casa Vigasio: anche Michele Zanella farà ancora parte della rosa per per la stagione 2022/23.

Tramite un post apparso sui profili social nella serata di lunedì, 4 luglio, la società del presidente Cristian Zaffani ha comunicato infatti la permanenza del difensore classe 2001.

Zanella, arrivato in biancazzurro nel luglio del 2021, proseguirà dunque la sua avventura nella squadra di mister Manuel Spinale: in passato ha vestito le maglie di Este e Luparense.

Oltre a lui, il direttore sportivo Claudio Ferrarese ha già formalizzato i rinnovi del centravanti Niccolò Zanetti, i due centrocampisti Luca Nizzetto e Luca Tomasini, e, per ultimo, il laterale Michele Stratu.