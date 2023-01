Vigasio, presentati due nuovi acquisti: ufficiali gli arrivi dei difensori Boscolo Bisto e Magliano

Il Vigasio ritocca il pacchetto arretrato, assicurandosi due nuovi innesti per la retroguardia.

La società biancazzurra del presidente Cristian Zaffani, attraverso due brevi comunicati, ha infatti presentato la coppia di difensori centrali Nicola Boscolo Bisto e Luca Magliano.

«Sono contento di aver scelto questa piazza, dove ho trovato un gruppo unito ed affiatato - ha dichiarato Boscolo Bisto. Qui ho ricevuto una calorosa accoglienza sia da parte dei miei compagni che da parte della società. Ho scelto Vigasio perché ha un progetto importante e ambizioso con delle buone idee e un bel progetto da portare avanti». Classe 2000, Boscolo Bisto è cresciuto nelle giovanili di Venezia, Genoa, Torino e Padova. In passato ha indossato le maglie di Giorgione, Clodiense, Ancona e Campodarsego, con il quale ha vinto il campionato nella stagione 2019/20.

«Sono felice di arrivare a Vigasio, dove c'è tanta voglia di rivalsa dopo un girone di andata incolore - ha spiegato invece Magliano. Voglio dare tutto quello che serve per portare il Vigasio dove merita, sono sicuro che ci divertiremo insieme». Esperto di categoria, Magliano proviene dal Formia, ma prima ancora da Matera dove vince il campionato con ben quattro giornate d'anticipo. Ha militato in Serie D con Capo Rizzuto, Anzio, Bisceglie e Battipagliese. In Eccellenza ha invece giocato con Cerano, Cerea, Pozzonovo e Oppeano.