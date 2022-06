Vigasio, confermato lo staff tecnico. Mister Spinale: «Ripartiamo con entusiasmo e determinazione»

Il Vigasio riparte dalle sue basi per un ruolo da protagonista.

Tramite un post apparso sui profili social, l'ambiziosa società del presidente Cristian Zaffani ha annunciato ufficialmente la riconferma dello staff tecnico. Dopo il terzo posto ottenuto nel campionato di Eccellenza, la formazione biancazzurra si sta già preparando ad affrontare la prossima stagione nuovamente ai vertici della classifica.

Per farlo, in primis si è assicurata la permanenza del binomio composto dal mister, Manuel Spinale, e del direttore sportivo, Claudio Ferrarese. «Ripartiamo con entusiasmo e determinazione il lavoro iniziato lo scorso anno» ha annunciato il tecnico, «con la consapevolezza di aver costruito qualcosa dentro e fuori dal campo». Assieme a loro due, rimarranno anche il preparatore atletico Gianluca Coghi e il preparatore dei portieri Alessandro Toffano.

Nel frattempo sono già nell'aria i primi colpi di mercato: in arrivo dal Mestrino Rubano il centrocampista offensivo classe 1999 Alberto Salata, mentre dal Castelluccio (Eccellenza umbra) giunge Federico Delgado. Si punta, poi, all'attaccante '99 Alberto Rivi del Coriano, squadra che milita nell'Eccellenza romagnola. Non faranno più parte della rosa, invece, gli ex professionisti Simone Bentivoglio e Pablo Granoche. Il ds Ferrarese assicura: «Sarà un Vigasio giovane e spregiudicato».