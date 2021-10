Vigasio, dopo Bentivoglio e Granoche un altro colpo da "pro": ufficiale Luca Nizzetto

Luca Nizzetto è un nuovo giocatore del Vigasio.

Un altro acquisto di spessore messo a segno dalla società biancazzurra del presidente Cristian Zaffani, che vanta senz'altro degli elementi di livello per il campionato di Eccellenza. Basti pensare a Simone Bentivoglio, ex Chievo, Venezia e Virtus Verona tra le altre, ma anche Pablo Granoche, ex Chievo, Novara e Spezia. Tutti fuoriclasse per la categoria, con un lungo curriculum tra i professionisti.

La squadra veronese, assemblata dal diesse Claudio Ferrarese, vuole cercare di rinforzarsi al massimo per puntare all'obiettivo prefissato a inizio stagione: la promozione in Serie D.

Questo il comunicato diffuso dal Club attraverso la pagina Instagram:

«Il Vigasio annuncia ufficialmente l'arrivo del calciatore Luca Nizzetto, centrocampista classe 1986. Luca ha collezionato 395 presenze tra Serie B e C con le maglie di Cremonese, Modena, Trapani e Virtus Entella. Già a disposizione di mister Spinale, ha cominciato la sua nuova avventura. Benvenuto in biancoazzurro Luca! In bocca al lupo!»