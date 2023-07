Al via la nuova stagione della Virtus: raduno, allenamenti e test fisici prima della partenza in ritiro

Con la tradizionale presentazione nell'abituale cornice dell'Hotel Sporting San Felice, sulle colline di Illasi, ha ufficialmente preso il via la stagione della Virtus Verona.

L'evento, tenutosi nel pomeriggio di ieri, 13 luglio, ha rappresentato un momento in cui Luigi Fresco, i giocatori e lo staff hanno incontrato stampa e sponsor per inaugurare la nuova annata sportiva. Dopo raduno e visite mediche di rito, i rossoblù proseguiranno fino al 25 luglio la prima fase di preparazione a Verona con sedute di allenamento e test atletici. Da mercoledì 26 luglio a domenica 6 agosto, invece, la rosa si trasferirà nella quiete montana di Mezzano di Primiero in Trentino per svolgere la seconda parte della preparazione.

Sul campo, la squadra scaligera aprirà la stagione 2023/24 con le seguenti gare amichevoli:

Mercoledì 19 luglio, ore 17

Palermo-Virtus Verona (a Ronzone, TN)

(a Ronzone, TN) Domenica 23 luglio, ore 17

Hellas Verona-Virtus Verona (a Mezzano di Primiero, TN)

(a Mezzano di Primiero, TN) Domenica 30 luglio, ore 17

Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona (a Feltre, BL)

(a Feltre, BL) Mercoledì 2 agosto, ore 17

Cittadella-Virtus Verona (a Lavarone, TN)

Ecco, invece, l'elenco dei convocati al raduno per la prima fase di preparazione:

Portieri : Sibi, Voltan

: Sibi, Voltan Difensori : Cabianca, Cellai, Daffara, Faedo, Lodovici, Manfrin, Mazzolo, Ruggero

: Cabianca, Cellai, Daffara, Faedo, Lodovici, Manfrin, Mazzolo, Ruggero Centrocampisti : Begheldo, Mehic, Nalini, Toffanin, Vesentini, Zarpellon

: Begheldo, Mehic, Nalini, Toffanin, Vesentini, Zarpellon Attaccanti: Casarotto, Danti, Juanito, Menato, Odogwu

Agli ordini di Fresco sono stati aggregati al gruppo anche i giovani Braga e Viviani, in prova.