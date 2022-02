Verona-Venezia, biglietti disponibili: tutte le informazioni per l'acquisto

Squadra in casa

Hellas Verona

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alle prossima sfida casalinga di campionato contro il Venezia.

I tagliandi per il match, valido per la 27^ giornata della Serie A 2021/22 e in programma domenica 27 febbraio (ore 15) allo stadio 'Bentegodi', sono già disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.com dalle ore 10 di oggi, lunedì 21 febbraio.

Si ricorda che la normativa vigente impone l'obbligo di esibire la certificazione 'Green Pass Rafforzato' riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell'ingresso. Tale certificazione è ottenibile esclusivamente da vaccinazione o guarigione dal COVID-19. Si avvisa inoltre che, secondo D.L. n. 229 del 30/12/21, all'interno dello stadio tutti gli spettatori dovranno indossare obbligatoriamente mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi, suddivisi per settore e in "Intero", "Ridotto" e "Under 14":