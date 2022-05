Verona-Torino, biglietti disponibili: tutte le informazioni per l'acquisto

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alla prossima sfida casalinga di campionato contro il Torino.

I tagliandi per il match, valido per la 37^ giornata della Serie A 2021/22 e in programma sabato 14 maggio (ore 18) allo stadio 'Bentegodi', sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.com.

Per questa gara è disponibile una speciale promozione rivolta a tutti i tifosi gialloblù che potranno acquistare il biglietto a partire da 5€ e con prezzi vantaggiosi in tutti i settori ad esclusione della Curva Nord Ospiti. I biglietti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, saranno in vendita nei punti vendita Vivaticket e su hellasverona.vivaticket.it.

Si ricorda che secondo la normativa sanitaria vigente, con entrata in vigore dal 1 maggio 2022 su ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/22 e secondo quanto introdotto dal D.L. n.24 del 24/03/22, non si rende più necessaria l'esibizione della certificazione "Green Pass" all'ingresso dello stadio nonché non è più obbligatorio l'uso di mascherine di tipo FFP2 all’interno dello stadio per le quali si invita comunque all'utilizzo.

Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi, suddivisi per settore e in "Intero" e "Under 14":