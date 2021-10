Verona-Spezia, Motta avvisa: «Contro l'Hellas partita dura. Vogliamo metterli in difficoltà»

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa della sfida con il Verona, al via domani pomeriggio, domenica 3 ottobre, alle ore 15.

«Contro l'Hellas mi aspetto la partita più difficile possibile. Penso che sia una buona squadra, con aggressività sulla pressione. Sappiamo cosa troveremo in campo, starà a noi fare una buona partita e sapere che abbiamo le condizioni per metterli in difficoltà. Proveremo a fare il nostro meglio. Il calcio offensivo è il nostro obiettivo, non è sufficiente solo difendersi. Per avere quello che vogliamo noi dobbiamo fare belle prestazioni, ma abbiamo voglia e bisogno di vincere. E questo passa tanto dall'attacco e dalla fase offensiva. Vogliamo mettere in difficoltà il Verona».

L'allenatore ha poi annunciato l'assenza di Viktor Kovalenko nel match del Bentegodi. L'ucraino non si è allenato in gruppo, facendo un lavoro a parte per un piccolo fastidio alla gamba. Differenziato anche per Martin Erlic, come riportato sul sito ufficiale del Club ligure. Stanno proseguendo nel percorso di recupero Maggiore, Reca e l'ex Colley. Kevin Agudelo, infine, è stato sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della frattura al quinto metatarso.