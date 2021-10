Verso Verona-Spezia: Faraoni c'è, Veloso torna dopo la sosta. Thiago Motta non recupera Kovalenko

L'esterno ha smaltito la contusione subita nella gara con il Genoa e viaggia verso la centunesima presenza in gialloblù. Per il capitano serve prudenza, è quasi ristabilito ma tornerà in campo dopo la pausa Nazionali. Tra i liguri differenziato per Erlic e Kovalenko, mentre restano out Maggiore, Colley, Reca e Agudelo

Non ci dovrebbero essere altri dubbi sul recupero di Marco Davide Faraoni per la sfida con lo Spezia. L'esterno gialloblù ha ormai superato a pieno la contusione rimediata nell'ultima trasferta di Genova, riprendendo bene ad allenarsi sin dai primi giorni della settimana. Per lui, quindi, è pronta una maglia da titolare nel prossimo match casalingo di domenica 3 ottobre.

Discorso differente per Miguel Veloso: il capitano sta accelerando nel recupero dall'infortunio muscolare, ma ad oggi non è ancora pronto. Potrebbe essere in panchina al Bentegodi, ma serve mantenere la prudenza per riavere al meglio il centrocampista portoghese.

Si allontanano invece le possibilità di un immediato rientro in gruppo per Kevin Rüegg e Gianluca Frabotta. L'esterno elvetico non ha ancora smaltito il risentimento al polpaccio che lo tormenta oramai da diverse settimane, mentre l'ex giocatore della Juventus, alle prese con un problema al tendine d'Achille, spera di tornare dopo la sosta contro il Milan.

D'altra parte, sul fronte Spezia, Thiago Motta ha confermato che Viktor Kovalenko non sarà a disposizione. L'ucraino non si è allenato in gruppo, facendo un lavoro a parte per un piccolo fastidio alla gamba. Differenziato anche per Martin Erlic, come riportato sul sito ufficiale del Club ligure. Proseguono nel proprio percorso di recupero Maggiore, Reca e l'ex Colley. Per Kevin Agudelo, infine, è in programma un intervento di stabilizzazione della frattura al quinto metatarso all'ospedale San Raffaele di Milano.