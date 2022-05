Verona-Milan, acquistati oltre 7000 biglietti: prende il via la vendita libera

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alla prossima sfida casalinga di campionato contro il Milan.

I tagliandi per il match, valido per la 36^ giornata della Serie A 2021/22 e in programma domenica 8 maggio (ore 20.45) allo stadio 'Bentegodi', sono ancora disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.com. Dopo la prima fase di prevendita, aperta mercoledì 27 aprile e riservata ai soli possessori della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai', dalle ore 10 di oggi, lunedì 2 maggio, ha preso il via la vendita libera per tutti.

Secondo un dato aggiornato in mattinata, al momento sono stati venduti 7001 biglietti, di cui 1799 del Settore Ospiti, a cui vanno aggiunti i 9376 abbonati gialloblù. Risultano già esauriti i settori Curva Nord Superiore e Curva Est Inferiore.

Si ricorda che secondo la normativa sanitaria vigente, con entrata in vigore dal 1 maggio 2022 su ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/22 e secondo quanto introdotto dal D.L. n.24 del 24/03/22, non si rende più necessaria l'esibizione della certificazione "Green Pass" all'ingresso dello stadio nonché non è più obbligatorio l'uso di mascherine di tipo FFP2 all'interno dello stadio, per le quali si invita comunque all'utilizzo.