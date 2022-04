Verona-Milan, biglietti disponibili: tutte le informazioni per l'acquisto

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alla prossima sfida casalinga di campionato contro il Milan.

I tagliandi per il match, valido per la 36^ giornata della Serie A 2021/22 e in programma domenica 8 maggio (ore 20.45) allo stadio 'Bentegodi', sono già disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.com dalle ore 16 di oggi, mercoledì 27 aprile.

La prevendita sarà riservata esclusivamente a tutti i possessori della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' (anche scaduta) fino alle ore 10 di lunedì 2 maggio: prima di allora, solamente i possessori della tessera potranno comprare un massimo di 4 biglietti in un'unica transazione anche per persone non tesserate. Si potrà procedere all'acquisto solo dopo aver inserito nel campo "CODICE COUPON" il numero della tessera di fidelizzazione seguito dall'anno di nascita dell'intestatario senza anteporre spazi o caratteri come in esempio (tessera 051200008888, anno 1985 – corrispondente codice da inserire: 0512000088881985).

Si ricorda che la normativa vigente impone l’obbligo di esibire la certificazione 'Green Pass Base' riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell’ingresso, tale certificazione è ottenibile da vaccinazione, da test o da guarigione dal COVID-19. Si avvisa inoltre che, secondo D.L. n. 229 del 30/12/21, all’interno dello stadio tutti gli spettatori dovranno indossare obbligatoriamente mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi, suddivisi per settore e in "Intero", "Ridotto" e "Under 14":