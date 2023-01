Verona-Lecce, biglietti disponibili: tutte le informazioni per l'acquisto

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alla prossima sfida casalinga di campionato contro il Lecce.

I tagliandi per il match, valido per la 19^ giornata della Serie A 2022/23 e in programma sabato 21 gennaio (ore 15) allo stadio 'Bentegodi', sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.it dalle ore 15 di ieri, giovedì 12 gennaio.

Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi, suddivisi per settore e in "Intero" e "Under 14":

Settore INTERO UNDER 14 Poltronissime Est 21 2 Poltrone Ovest 19 2 Poltrone Est 13 2 Tribuna Superiore Ovest 14 2 Curva Sud 10 2 Poltronissime Sud 10 2 Panterre Est 10 ND Settore Ospiti - Curva Nord ND* ND*

* In attesa di ulteriori indicazioni da parte delle autorità competenti, la vendita dei biglietti per il settore di 'Curva Nord Ospiti' non è disponibile. Inoltre, le persone residenti nella regione Puglia non possono al momento acquistare i settori locali.