Verona-Juventus, i prezzi dei biglietti. Esauriti i settori Curva Sud e Poltrone Est

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato i prezzi dei biglietti relativi alla prossima sfida casalinga di Serie A, in programma sabato 30 ottobre (ore 18) contro la Juventus.

I tagliandi sono stati messi in vendita dalle ore 15 di ieri, martedì 26 ottobre, nei punti Vivaticket e sul portale vivaticket.it. Per il match, in programma allo stadio Bentegodi, sono già stati esauriti i settori di Curva Sud (5500 venduti) e Poltrone Est, mentre in prevendita ad ora sono stati acquistati 9000 biglietti. La campagna abbonamenti 2021/22 "Al tuo posto, come prima" ha superato invece quota 8700.

Si ricorda che la normativa vigente impone l'obbligo di esibire la certificazione 'Green Pass' riportante il QR-Code, necessario per la verifica al momento dell'ingresso.

Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi per assistere a Verona-Juventus, suddivisi per settore e in "Intero", "Ridotto" e "Under 14":