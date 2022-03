Il Verona lancia "Hellas4Peace", iniziativa di raccolta beni a sostegno dell'Ucraina

Assieme a Life Share Network e Ronda della Carità Verona, l'Hellas si schiera al fianco di chi soffre per il conflitto in Ucraina.

Domenica 13 marzo, a partire dalle 12.30 e fino all'inizio della sfida con il Napoli, la società gialloblù invita i propri sostenitori a passare al Park A per portare un aiuto concreto a tutte le persone in difficoltà a causa della guerra.

All'interno del parcheggio situato a pochi metri dalla Palazzina Masprone, sarà infatti allestito un gazebo di raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e medicinali di primo soccorso da spedire direttamente in Ucraina. Anche una semplice confezione di pasta può fare la differenza.

ELENCO PRODOTTI NECESSARI

Cibo in scatola a lunga conservazione in latta (no vetro)

Riso e pasta

Sughi in latta

Olio

Bende e garze sterili

Cerotti

Medicinali antinfiammatori