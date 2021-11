Verona-Empoli, il match winner Tameze: «Vittoria importante, gol nel momento giusto. L'obiettivo non cambia, resta la salvezza»

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

Adrien Tameze, uomo partita nella sfida contro l'Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto dall'Hellas Verona.

Queste le parole del centrocampista gialloblù, autore del gol decisivo al 91' minuto del posticipo giocato al Bentegodi:

«È stata una bella vittoria perché abbiamo affrontato una grande squadra. Era molto importante continuare così. È giusto che questo gol sia arrivato in un momento del genere, sono contento per la squadra. I miei compagni mi hanno detto che devo tirare di più perché spesso cerco l'assist, l'ho fatto e ho segnato. Sappiamo che il campionato è difficile, ma lavoriamo per spingere sempre e stare davanti. Poi vedremo dove arriveremo. L’Empoli è una squadra tosta da affrontare, fin qui ha fatto bene fuori casa. L'obiettivo? Rimane la salvezza».