Verona-Empoli, i convocati di Tudor: torna Lazovic, Ilic non recupera

Il tecnico croato ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione per il posticipo di oggi, lunedì 22 novembre, contro la formazione toscana. Ristabilito a pieno l'esterno, rimasto out contro il Napoli, mentre il giovane centrocampista non ancora. Fuori anche gli squalificati Bessa e Kalinic, oltre all'infortunato Frabotta