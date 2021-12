Verona-Empoli, biglietti disponibili: tutte le informazioni per l'acquisto

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alle prossima sfida casalinga di Coppa Italia contro l'Empoli.

I tagliandi per il match, valido per i sedicesimi di finale della competizione e in programma mercoledì 15 dicembre (ore 15) allo stadio 'Bentegodi', sono già disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.it da oggi, lunedì 13 dicembre.

Si ricorda che la normativa vigente impone l'obbligo di esibire la certificazione 'Green Pass' riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell'ingresso. In particolare, dal 6 dicembre è richiesto il 'Green Pass Rafforzato', ovvero ottenibile esclusivamente da vaccinazione o guarigione dal COVID-19.

Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi, suddivisi per settore e in "Intero" e "Under 14":