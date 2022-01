Verona-Bologna, ingresso riservato ai soli abbonati: le modalità per prenotare il proprio biglietto

A seguito delle disposizioni che impongono la riduzione della capienza al limite massimo di 5000 spettatori, l'Hellas Verona ha doverosamente deciso di riconoscere l'esclusività agli abbonati 2021/22 per la prenotazione dei biglietti a disposizione per Hellas Verona-Bologna, match in programma venerdì 21 gennaio (ore 20.45) allo stadio 'Bentegodi' e valido per la 23^ giornata della Serie A 2021/22.

Solo chi ha sottoscritto l'abbonamento per la stagione corrente potrà infatti registrarsi e prenotare l'ingresso seguendo una semplice procedura.

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE

Dalle ore 10 di oggi, mercoledì 19 gennaio, e fino alle ore 12 di venerdì 21 gennaio sarà possibile accedere a QUESTO LINK, dove sarà sufficiente selezionare l’indicazione "Biglietti" in verde, inserire il numero della propria tessera su cui è caricato l'abbonamento e, una volta visualizzato in automatico il proprio settore e selezionata la voce "Registrati", completare con i dati richiesti quali Nome, Cognome e indirizzo email. In particolare, i dati del Contatto dovranno essere quelli della persona che effettua la richiesta, mentre i dati del Biglietto 1 saranno riferiti all'effettivo utilizzatore, che potrà risultare il medesimo. Si ricorda che la sola prenotazione non consente l'ingresso all'impianto, ma dovrà essere esibita la tessera di fidelizzazione con l'abbonamento, un documento d'identità con foto ed il 'Green Pass Rafforzato' secondo le normali procedure.

NOTE

Abbonamenti CEDIBILI . I possessori di abbonamento cedibile che volessero concedere l’ingresso ad una terza persona dovranno effettuare prima la prenotazione inserendo il numero della propria tessera con la quale è avvenuta la sottoscrizione e in seguito effettuare la cessione dello stesso secondo la consueta procedura.

. I possessori di abbonamento cedibile che volessero concedere l’ingresso ad una terza persona dovranno effettuare prima la prenotazione inserendo il numero della propria tessera con la quale è avvenuta la sottoscrizione e in seguito effettuare la cessione dello stesso secondo la consueta procedura. Abbonamenti AZIENDALI. Per gli abbonamenti aziendali il perfezionamento da portale secondo la normale procedura servirà anche come prenotazione per l’ingresso. Non è pertanto necessario effettuare la registrazione.

Per gli abbonamenti aziendali il perfezionamento da portale secondo la normale procedura servirà anche come prenotazione per l’ingresso. Non è pertanto necessario effettuare la registrazione. Abbonamenti CURVA EST. I tifosi abbonati in questo settore che si registreranno per la gara di venerdì verranno successivamente contattati per una riassegnazione del posto.

Qualora il limite massimo dell'attuale capienza venisse raggiunto, seguiranno ulteriori comunicazioni per gli abbonati, anche sulla scorta delle disposizioni che verranno adottate dagli organi competenti dopo la 23^ giornata.