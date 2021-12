Venezia-Hellas, rabbia dei tifosi gialloblù: annullata la validità dei biglietti diversi da quelli del Settore Ospiti per i residenti a Verona

Solo Settore Ospiti per i tifosi dell'Hellas: questo quanto comunicato dal Venezia a circa ventiquattro ore dal derby veneto in programma domani, domenica 5 dicembre, alle ore 15 al 'Penzo'.

Comprensibile rabbia per molti sostenitori del Verona, che di fatto avevano già acquistato il biglietto in altre zone dello stadio, visto anche il fulmineo esaurimento dei 751 tagliandi a disposizione per l'area dedicata ai supporters gialloblù.

Di seguito la nota diffusa attraverso il sito ufficiale del Club arancioneroverde:

«Venezia FC comunica che TicketOne sta provvedendo all'annullamento dei biglietti non conformi (residenti in provincia di Verona che erroneamente hanno acquistato in settori diversi da quello "ospiti"), con relativa comunicazione a riguardo e rimborso degli stessi. Si sconsiglia pertanto caldamente ai residenti in provincia di Verona di recarsi a Venezia a tutti i possessori di tagliandi per settori diversi da quello ospiti».