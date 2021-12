Venezia-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, il Venezia ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la prossima gara, valida per la 16^ giornata della Serie A TIM 2021/22, in programma domenica 5 dicembre (ore 15) allo stadio 'Penzo' di Venezia.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita, relativa al Settore Ospiti, è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 4 dicembre.

DOVE ACQUISTARE

Online TicketOne oppure nei negozi punti vendita TicketOne

RESTRIZIONI

La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti è riservata ai titolari della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai'.

PREZZO

30€

Il ticket comprende esclusivamente il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Penzo e viceversa, non consente l'accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

INFO UTILI

PIN O CODICE SICUREZZA: La procedura di acquisto prevista dal sito ticketone.it prevede l'inserimento di un PIN. Tale codice è rappresentato dalla data di nascita nel formato 'ggmmaa’'(es. 081164 per una persona nata l'8 novembre 1964).

ATTIVAZIONE TESSERA: Qualora compaia un messaggio di errore del tipo "SUPPORTO DIGITALE NON TROVATO" significa che la tessera non è mai stata registrata nel sito di TicketOne. Per poter fare ciò CLICCA QUI e selezionare la voce AUTORIZZAZIONE TESSERE dal menu in alto a destra inserendo i dati della tessera.