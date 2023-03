Valgatara, scossone in panchina: scelto Matteoni al posto dell'esonerato Lallo

Novità in panchina per il Valgatara.

La quartultima posizione occupata dalla squadra nel girone A di Eccellenza, dettata anche da un recente calo di risultati, ha portato il Valgatara alla sofferta decisione di esonerare l'allenatore Matteo Lallo. Al suo posto la società del presidente Silvano Caliari ha scelto mister Andrea Matteoni, ex Mozzecane, Real GrezzanaLugo e Fumanese.

Lallo, classe 1981, per otto anni ha fatto parte della rosa blaugrana come giocatore, per poi essere promosso alla guida tecnica al termine della scorsa annata, in sostituzione di Jodi Ferrari, che aveva lasciato dopo un ciclo lungo ben cinque stagioni.

Attualmente il Valgatara sarebbe retrocesso direttamente a causa dei 9 punti di distacco dal tredicesimo posto. Nel prossimo turno in programma domenica, 12 marzo, i veronesi faranno visita all'Union Eurocassola.