Ufficiale: Hellas Verona, Magnani ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria

Ora è ufficiale: l'Hellas Verona ha annunciato il passaggio di Giangiacomo Magnani alla Sampdoria.

La formula dell'operazione per il trasferimento del difensore classe 1995, di recente negativizzato dal Covid, è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro.

Di seguito il comunicato diffuso dal Club gialloblù tramite il proprio sito:

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a U.C. Sampdoria - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva in favore del Club blucerchiato - le prestazioni sportive del 26enne difensore centrale Giangiacomo Magnani, che in una stagione e mezza in maglia gialloblù ha collezionato 41 presenze complessive, fra Serie A e Coppa Italia.

Hellas Verona FC saluta Giangiacomo Magnani e gli augura un buon proseguimento di stagione».