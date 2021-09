Ufficiale: Hellas Verona, esonerato Di Francesco

«Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta».

Questo il comunicato del Club gialloblù, che ha ufficializzato l'esonero di Eusebio Di Francesco dopo appena tre giornate di campionato. L'ormai ex tecnico saluta così dopo le sconfitte rimediate contro Sassuolo, Inter e, per ultimo, Bologna, in una trasferta che gli è risultata fatale. L'allenatore pescarese non vince un match da 19 partite consecutive in Serie A e ha eguagliato il peggior record negativo del torneo, detenuto da Domenico Di Carlo.