Ora è ufficiale: Djuric è un nuovo giocatore dell'Hellas

Come confermato in anticipo dallo stesso agente Vittorio Sabbatini, Milan Djuric ora è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hellas Verona.

Il centravanti 32enne ex Salernitana, dopo le visite mediche svolte in mattinata al Centro Polifunzionale Don Calabria, si è legato ai colori gialloblù con un contratto triennale. Assieme all'altro ultimo arrivato, Roberto Piccoli, è chiamato a dare nuovo smalto all'attacco scaligero.

Questo il comunicato pubblicato sul sito del Club di via Olanda:

«Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante bosniaco Milan Djuric, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2025.

Nato il 22 maggio 1990 a Tuzla, Djuric inizia la propria carriera calcistica tra le fila della Vis Pesaro ed approda nel 2006 nella Primavera del Cesena, formazione con cui nel 2007 esordisce in Serie B tra i professionisti.

Con la squadra romagnola l'attaccante bosniaco conquista una promozione dalla Lega Pro alla Serie B nel 2009 e nella stagione successiva, 2009/10, contribuisce con tre gol in 27 presenze alla salita del Cesena in Serie A.

Nell'estate 2010 si trasferisce prima in prestito all'Ascoli, per poi passare successivamente nel gennaio 2011 al Crotone, società dove resterà anche nella stagione 2011/12 e con cui - oltre a raggiungere quota 100 presenze in Serie B - si aggiudicherà il riconoscimento 'Top Gol Serie Bwin Awards', grazie alla rete messa a segno contro l'Empoli.

Nella stagione 2012/13 Djuric passa in prestito alla Cremonese, dove disputa un intero campionato di Lega Pro realizzando tre reti in 23 presenze. Nell'estate 2013 il calciatore bosniaco torna a disputare il campionato di Serie B con la maglia del Trapani: con i siciliani realizza tre reti in 13 presenze ed a gennaio 2014 si trasferisce al Cittadella, dove realizza quattro gol e due assist in 15 presenze.

Nell'estate 2014 Djuric fa ritorno al Cesena neopromosso in Serie A e debutta nella massima serie il 14 settembre 2014 contro la Lazio. Con i romagnoli l'attaccante colleziona 17 gol in 79 presenze, distribuiti tra Serie A, Serie B e gare di Coppa Italia. Nel gennaio 2017 si trasferisce al Bristol City per disputare il campionato di Championship: resta in Inghilterra anche per la stagione 2017/18 ed in totale colleziona sei reti in 31 presenze.

Nell'estate 2018 è acquisito a titolo definitivo dalla Salernitana: con i campani realizza 19 gol e tre assist nelle sue prime due stagioni, disputate con i granata in Serie B, e nell'annata successiva, 2020/21, contribuisce con cinque gol e tre assist alla promozione dei campani in Serie A. Nella scorsa stagione 2021/22 Djuric realizza cinque reti e cinque assist totali, contribuendo così al raggiungimento della salvezza da parte della squadra campana.

Con la maglia della Nazionale bosniaca l'attaccante ha collezionato finora 13 reti in 19 presenze, distribuite tra Nazionale maggiore e Under 21.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Milan Djuric, augurandogli una militanza in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra».