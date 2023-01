Udinese-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la prossima gara, valida per la 20^ giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma lunedì 30 gennaio (ore 20.45) alla 'Dacia Arena'.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di domenica 29 gennaio

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito TicketOne

- Punti vendita TicketOne - CLICCA QUI

PREZZO

20€